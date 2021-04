Recuperato a Padova il dipinto di una famiglia ebrea trafugato dai nazisti

(Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Ila olio su tela risalente al Seicento "Loth avec ses deux filles lui servant a' boire" attribuito all'artista francese Nicolas Poussin, noto in Italia come Niccolò Pussino, è statodai Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza e restituito ai legittimi proprietari. Le indagini erano partite il 25 maggio 2020 quando gli aventi diritto, una novantottenne svizzera e un sessantacinquenne americano, tramite il loro legale italiano, avevano denunciato il furto dell'opera, delle dimensioni di 120x150 cm, consumato a Poitiers (Francia) dalle truppe di occupazione tedesche nell'abitazione dei loro antenati ebrei tra febbraio e agosto del 1944. I primi accertamenti hanno permesso di appurare che sin dal 22 febbraio 1946 le vittime avevano iniziato le ricerche delle opere asportate dai ...

