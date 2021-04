Recovery Plan, dalle commissioni Difesa ok all’uso dei fondi europei nel settore armi. Sottosegretario Mulè: ‘Stessa idea del governo’ (Di giovedì 1 aprile 2021) Transizione ecologica, lotta al cambiamento climatico, digitalizzazione. Le linee guida del Next Generation Eu indirizzeranno i governi dei 27 Stati membri dell’Unione europea nell’elaborazione del proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza, come è stato ribattezzato in Italia, per un rilancio economico sostenibile dei Paesi colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di coronavirus. Le indicazioni dovranno essere seguite in tutti i settori che riceveranno i fondi dell’Ue, ma le commissioni Difesa di Camera e Senato hanno deciso che a beneficiare di una parte dei 209 miliardi di euro in arrivo da Bruxelles deve essere anche il settore militare che potrà, in caso di via libera definitivo, ricevere soldi europei per produrre nuovi mezzi e sistemi d’arma ‘green’. A denunciare la nuova linea, dopo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Transizione ecologica, lotta al cambiamento climatico, digitalizzazione. Le linee guida del Next Generation Eu indirizzeranno i governi dei 27 Stati membri dell’Unione europea nell’elaborazione del proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza, come è stato ribattezzato in Italia, per un rilancio economico sostenibile dei Paesi colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di coronavirus. Le indicazioni dovranno essere seguite in tutti i settori che riceveranno idell’Ue, ma ledi Camera e Senato hanno deciso che a beneficiare di una parte dei 209 miliardi di euro in arrivo da Bruxelles deve essere anche ilmilitare che potrà, in caso di via libera definitivo, ricevere soldiper produrre nuovi mezzi e sistemi d’arma ‘green’. A denunciare la nuova linea, dopo il ...

