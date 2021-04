Realme 8 Pro ti porta dentro Vanity Fair (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’esperienza esclusiva da vivere nel mondo di Vanity Fair. Grazie alle potenzialità della fotografia sui social. L’opportunità è offerta da realme, il brand tecnologico che da pochissimi giorni ha svelato realme 8 Pro, il suo primo smartphone con una fotocamera principale da 108 Mpixel. Un dispositivo innovativo che, grazie alle sue funzionalità uniche per il settore mobile (dal tilt-shift per foto e video dall’effetto miniatura ai time-lapse dei cieli stellati), sta catalizzando l’attenzione degli appassionati di hi-tech e non solo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’esperienza esclusiva da vivere nel mondo di Vanity Fair. Grazie alle potenzialità della fotografia sui social. L’opportunità è offerta da realme, il brand tecnologico che da pochissimi giorni ha svelato realme 8 Pro, il suo primo smartphone con una fotocamera principale da 108 Mpixel. Un dispositivo innovativo che, grazie alle sue funzionalità uniche per il settore mobile (dal tilt-shift per foto e video dall’effetto miniatura ai time-lapse dei cieli stellati), sta catalizzando l’attenzione degli appassionati di hi-tech e non solo.

