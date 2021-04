Real Madrid, nel nuovo Bernabeu si giocherà in campo e… fuori: ipotesi casinò all’interno dell’impianto (Di giovedì 1 aprile 2021) La pandemia di coronavirus non ha fatto eccezioni tra le sue vittime e anche il Real Madrid ha risentito parecchio della crisi economica dovuta al virus. Un fatto al quale la società spagnola starebbe cercando di porre rimedio in ogni modo. Secondo quanto riportato da AS che cita Indisder Sports e Palco 23 i vertici blancos, per aumentare i suoi ricavi, sarebbero pronti ad accogliere un casinò all'interno del nuovo stadio Santiago Bernabeu.Real Madrid: un casinò per incrementare le entrateDa quanto si apprende, la dirigenza del Real Madrid avrebbe stimato che la costruzione di un casinò all'interno del nuovo impianto in via di costruzione potrebbe generare circa 120 milioni alle casse ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) La pandemia di coronavirus non ha fatto eccezioni tra le sue vittime e anche ilha risentito parecchio della crisi economica dovuta al virus. Un fatto al quale la società spagnola starebbe cercando di porre rimedio in ogni modo. Secondo quanto riportato da AS che cita Indisder Sports e Palco 23 i vertici blancos, per aumentare i suoi ricavi, sarebbero pronti ad accogliere unall'interno delstadio Santiago: unper incrementare le entrateDa quanto si apprende, la dirigenza delavrebbe stimato che la costruzione di unall'interno delimpianto in via di costruzione potrebbe generare circa 120 milioni alle casse ...

