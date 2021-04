Real Madrid-Eibar (sabato, ore 16.15): formazioni, quote, pronostici. Sergio Ramos infortunato (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo una sosta per le nazionali ci sono sempre tante insidie per i top club; i giocatori tornano dopo lunghi viaggi, diverse partite e rischiano infortuni o, in quest’epoca, contagi; il Madrid per esempio avrà Varane e Mendy che dovranno essere valutati a fondo prima di essere rischiati, dato che arriveranno venerdì e con una InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo una sosta per le nazionali ci sono sempre tante insidie per i top club; i giocatori tornano dopo lunghi viaggi, diverse partite e rischiano infortuni o, in quest’epoca, contagi; ilper esempio avrà Varane e Mendy che dovranno essere valutati a fondo prima di essere rischiati, dato che arriveranno venerdì e con una InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

InfoMam2000 : RT @francetomm: Io invece voglio fare il centravanti del Real Madrid. - infobetting : Real Madrid-Eibar (sabato, ore 16.15): formazioni, quote, pronostici. Sergio - Antonio_Tatti_ : RT @_Bitw_n_10: haaland al barcellona e mbappe al real madrid finirà così e per i prossimi 15 anni si spartiscono le vittorie europee come… - DiMarzio : #RealMadrid, altro stop per #SergioRamos - sportface2016 : #RealMadrid, infortunio muscolare per #SergioRamos. Il comunicato del club -