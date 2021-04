Real Madrid, avviato il processo per l’elezione del presidente (Di giovedì 1 aprile 2021) Aria di rinnovamento in casa Real Madrid. Come riportato da una nota del club, Florentino Perez ha sollecitato la Giunta elettorale del club perché venga avviato il processo di elezione del presidente e, di conseguenza, del Consiglio Direttivo. Perez è attualmente al suo quinto mandato come presidente dei Blancos, il terzo consecutivo dopo il suo ritorno nel 2009. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Aria di rinnovamento in casa. Come riportato da una nota del club, Florentino Perez ha sollecitato la Giunta elettorale del club perché vengaildi elezione dele, di conseguenza, del Consiglio Direttivo. Perez è attualmente al suo quinto mandato comedei Blancos, il terzo consecutivo dopo il suo ritorno nel 2009. SportFace.

