Real Madrid, anche un casinò nel nuovo Bernabeu (Di giovedì 1 aprile 2021) Un casinò all'interno del nuovo Bernabeu. Sarebbe questa l'idea del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, secondo quanto riporta 'AS' che cita 'Insider Sports' e 'Palco 23'. Una soluzione per aumentare i ricavi e far fronte in modo 'creativo' alla crisi economica scaturita dall'emergenza coronavirus. Secondo 'AS', la dirigenza dei blancos avrebbe stimato in 120 milioni il potenziale di introiti da un casinò all'interno dell'impianto. Ma non solo: spazio anche a negozi, musei e spazi per tour ed eventi. I lavori dovrebbero essere ultimati entro maggio 2022. SportFace.

