Real Madrid, altro infortunio per Sergio Ramos: Liverpool a rischio (Di giovedì 1 aprile 2021) Sergio Ramos è tornato a Madrid, dopo gli impegni con la Spagna, con un nuovo infortunio che rischia di fargli saltare il match con il Liverpool Non sembrano voler termine le sfortune fisiche per Sergio Ramos. Il difensore ha infatti patito qualche problema con la Spagna e, tornato a Madrid, si è subito sottoposto ad esami. Test che hanno evidenziato un problema alla gamba sinistra che mette in dubbio la presenza dello spagnolo nel match di Champions League contro il Liverpool. Questo il comunicato del Real Madrid sulle condizioni del calciatore: «Dopo i test effettuati oggi sul nostro capitano Sergio Ramos dai Servizi Medici del Real ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021)è tornato a, dopo gli impegni con la Spagna, con un nuovoche rischia di fargli saltare il match con ilNon sembrano voler termine le sfortune fisiche per. Il difensore ha infatti patito qualche problema con la Spagna e, tornato a, si è subito sottoposto ad esami. Test che hanno evidenziato un problema alla gamba sinistra che mette in dubbio la presenza dello spagnolo nel match di Champions League contro il. Questo il comunicato delsulle condizioni del calciatore: «Dopo i test effettuati oggi sul nostro capitanodai Servizi Medici del...

Advertising

infoitsport : Mbappè, il Real Madrid sogna in grande: 6 cessioni per arrivare al fenomeno del PSG - CinqueNews : #RealMadrid: nuovo stop per #ramos -> salta #Clasico e #ChampionsLeague - ganonmtrkc : RT @GGunlerden: #EuroLeague 2010 | @GigiDatome vs Sergio Llull Lottomatica Roma ?? Real Madrid - Alessan34958222 : RT @DVACMILAN: Quando Cassano andò al Real Madrid vestito da Pio e Amedeo - Angelredblack1 : @FootballAndDre1 Il Real Madrid se non erro non prende giocatori di Raiola. Ecco perché è da escludere Haaland al Real Madrid. -