Raccogliere rifiuti mentre si corre: spopola il plogging (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono sempre di più i runner appassionati di plogging, l'attività fisica amica dell'ambiente che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti per strada Si scrive "plogging", si legge originale attività fisica, che promuove amore ed attenzione verso se stessi e l'ambiente. Una disciplina che oggi vanta sempre più follower in tutto il mondo, il cui nome deriva… L'articolo Corriere Nazionale.

