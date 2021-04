"Quella roba è vietata". Indiscreto clamoroso su Draghi, il diktat al governo: come devono vestirsi (Di giovedì 1 aprile 2021) Un decisionista. Uno con cui non si scherza. Uno che parla poco. E quel che dice è legge, o quasi. Si parla di Mario Draghi, presidente del Consiglio da poco più di un mese, figura molto riservata ma dal pugno di ferro. L'uomo che, per ora, sta riuscendo a tenere insieme il governo più strano ed eterogeneo nella storia della Repubblica. Uno che non si sbottona: da che è a Palazzo Chigi, ancora nessuna intervista. Dunque, una figura che per forza di cose è molto chiacchierata: sussurri, indiscrezioni e rumors si inseguono senza soluzione di continuità. E una curiosa indiscrezione sul premier, che la dice lunghissima sul suo metodo e sul suo approccio, arriva dalle "Chicche di gossip" di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che svela come Draghi dia indicazioni ai suoi anche per quel che riguarda il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Un decisionista. Uno con cui non si scherza. Uno che parla poco. E quel che dice è legge, o quasi. Si parla di Mario, presidente del Consiglio da poco più di un mese, figura molto riservata ma dal pugno di ferro. L'uomo che, per ora, sta riuscendo a tenere insieme ilpiù strano ed eterogeneo nella storia della Repubblica. Uno che non si sbottona: da che è a Palazzo Chigi, ancora nessuna intervista. Dunque, una figura che per forza di cose è molto chiacchierata: sussurri, indiscrezioni e rumors si inseguono senza soluzione di continuità. E una curiosa indiscrezione sul premier, che la dice lunghissima sul suo metodo e sul suo approccio, arriva dalle "Chicche di gossip" di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che sveladia indicazioni ai suoi anche per quel che riguarda il ...

Advertising

EpifGilardi : @FioriFlavio @barbarab1974 A me non me ne frega un cazzo, non mi faccio iniettare quella roba nemmeno se mi mandano… - michele_apicell : RT @AntonioSocci1: Dice #Elio delle Storie tese (intervista a Libero): 'Oggi il massimo della #trasgressione è diventato 'parlare italiano… - QualeFuturo : RT @AntonioSocci1: Dice #Elio delle Storie tese (intervista a Libero): 'Oggi il massimo della #trasgressione è diventato 'parlare italiano… - gettasofia : RT @AntonioSocci1: Dice #Elio delle Storie tese (intervista a Libero): 'Oggi il massimo della #trasgressione è diventato 'parlare italiano… - torbangla : @minomazz @Andreacritico @battaglia_persa Se per roba futuribile intendi la stazione quella non è male, il problema… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella roba Amici, Tommaso volta le spalle alla Celentano - Cambierà squadra Vuoi fare quella roba li? È un valore aggiunto per me. Io non sono stata d'accordo con il giudizio della giuria. Ci troviamo su punti completamente diversi Tommaso se mi dici che Rosa è stata brava".

Addossarsi il peso della tecnologia Ti hanno detto che il minerale che trasporti è roba preziosa. Certo mai come l'oro o come i ... La maledizione è stata che quella stessa terra non prospera solo in superfice, ma nasconde una quantità ...

Mario Draghi, indiscreto di Chi: "Quella roba è vietata". Diktat al governo: ecco come devono vestirsi Liberoquotidiano.it Diritti tv serie A: Sky-Dazn, si cerca l’intesa. Ma la causa non è esclusa La tv satellitare al momento è rimasta senza serie A e vuole correre ai ripari. Pronta una nuova offerta per il pacchetto 2 ma potrebbe anche contestare il bando con l’alleanza Dazn-Tim ...

Fausto Gresini, c’è sempre spazio per la luce Lo ha dimostrato lo scorso weekend il giovane pilota di Moto2 Fabio Di Giannantonio dopo aver conquistato il terzo posto sul connazionale Marco Bezzecchi dello Sky Racing Team. Non ha vinto, ma è bast ...

Vuoi fareli? È un valore aggiunto per me. Io non sono stata d'accordo con il giudizio della giuria. Ci troviamo su punti completamente diversi Tommaso se mi dici che Rosa è stata brava".Ti hanno detto che il minerale che trasporti èpreziosa. Certo mai come l'oro o come i ... La maledizione è stata chestessa terra non prospera solo in superfice, ma nasconde una quantità ...La tv satellitare al momento è rimasta senza serie A e vuole correre ai ripari. Pronta una nuova offerta per il pacchetto 2 ma potrebbe anche contestare il bando con l’alleanza Dazn-Tim ...Lo ha dimostrato lo scorso weekend il giovane pilota di Moto2 Fabio Di Giannantonio dopo aver conquistato il terzo posto sul connazionale Marco Bezzecchi dello Sky Racing Team. Non ha vinto, ma è bast ...