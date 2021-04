Quasi al termine l’esodo da Auchan: accordo con OVS per 6 lavoratori (Di giovedì 1 aprile 2021) Si sta positivamente completando l’esodo dei lavoratori ex Auchan del centro commerciale di via Carducci a Bergamo. Nei giorni scorsi Fisascat Cisl ha raggiunto l’accordo per il passaggio di sei lavoratori “ex margherita” , fino a oggi in Cassa Integrazione, a OVS, in vista della prossima apertura nella galleria Iper Conad Carducci. Per quattro di loro, il contratto sarà a tempo pieno, per altri due part time. “Sono soddisfatta dell’esito della trattativa – dice Claudia Belotti, della segreteria territoriale di Fisascat Cisl -, perché rispecchia pienamente l’impegno sancito con l’accordo nazionale di Fisascat. È importante per i lavoratori e le lavoratrici avere una prospettiva lavorativa e di crescita professionale. Auspico che a breve si sciolga la riserva anche per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Si sta positivamente completandodeiexdel centro commerciale di via Carducci a Bergamo. Nei giorni scorsi Fisascat Cisl ha raggiunto l’per il passaggio di sei“ex margherita” , fino a oggi in Cassa Integrazione, a OVS, in vista della prossima apertura nella galleria Iper Conad Carducci. Per quattro di loro, il contratto sarà a tempo pieno, per altri due part time. “Sono soddisfatta dell’esito della trattativa – dice Claudia Belotti, della segreteria territoriale di Fisascat Cisl -, perché rispecchia pienamente l’impegno sancito con l’nazionale di Fisascat. È importante per ie le lavoratrici avere una prospettiva lavorativa e di crescita professionale. Auspico che a breve si sciolga la riserva anche per ...

