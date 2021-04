Quanto investe il piano da 2mila miliardi di Biden in digitale e ambiente (Di giovedì 1 aprile 2021) (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Stop ai sussidi per i combustibili fossili e duemila miliardi di dollari di finanziamenti pubblici per infrastrutture, banda larga, veicoli elettrici, energia pulita, acqua potabile e welfare. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato il nuovo pacchetto di investimenti governativi che intende presentare al Congresso. L’obiettivo è di trasformare e rilanciare l’economia statunitense, vincere la competizione economica con la Cina e dimostrare che “la democrazia funziona”. Si chiama American job plan e punta a creare milioni di posti di lavoro e indirizzare l’economia americana verso un minore impatto ambientale. “Ogni dollaro speso – riporta la scheda informativa della Casa Bianca – verrà utilizzato per prevenire, ridurre e resistere agli impatti della crisi climatica”. Uno dei punti più importanti del ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Stop ai sussidi per i combustibili fossili e duemiladi dollari di finanziamenti pubblici per infrastrutture, banda larga, veicoli elettrici, energia pulita, acqua potabile e welfare. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha annunciato il nuovo pacchetto di investimenti governativi che intende presentare al Congresso. L’obiettivo è di trasformare e rilanciare l’economia statunitense, vincere la competizione economica con la Cina e dimostrare che “la democrazia funziona”. Si chiama American job plan e punta a creare milioni di posti di lavoro e indirizzare l’economia americana verso un minore impatto ambientale. “Ogni dollaro speso – riporta la scheda informativa della Casa Bianca – verrà utilizzato per prevenire, ridurre e resistere agli impatti della crisi climatica”. Uno dei punti più importanti del ...

