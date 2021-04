Quando gli AC/DC sorpresero il palco del CBGB (Di giovedì 1 aprile 2021) Era il 24 agosto del 1977 Quando gli AC/DC di Angus Young e Bon Scott sconvolsero il palco storico del punk newyorchese, il CBGB. All’epoca i ragazzini di Sydney erano una band sconociuta, una semplice di rock band, come disse Angus Young. Ma per conqusitare il trono di re della Musica bisognava dominare il mercato statunitense, all’epoca ancora ignaro della potenza degli australiani. Per questo, gli AC/DC decisero di compiere una serie di concerti negli Stati Uniti organizzati in un vero e proprio tour. Let There it be rock, uscito nel luglio del 1977 era stato dato alle stampe, la critica iniziava ad annusare il talento ma la massa ancora era distante dai quattro australiani. Come fecere gli AC/DC a conquistare il palco del CBGB? Per capire l’impatto, anche emotivo, che gli AC/DC ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Era il 24 agosto del 1977gli AC/DC di Angus Young e Bon Scott sconvolsero ilstorico del punk newyorchese, il. All’epoca i ragazzini di Sydney erano una band sconociuta, una semplice di rock band, come disse Angus Young. Ma per conqusitare il trono di re della Musica bisognava dominare il mercato statunitense, all’epoca ancora ignaro della potenza degli australiani. Per questo, gli AC/DC decisero di compiere una serie di concerti negli Stati Uniti organizzati in un vero e proprio tour. Let There it be rock, uscito nel luglio del 1977 era stato dato alle stampe, la critica iniziava ad annusare il talento ma la massa ancora era distante dai quattro australiani. Come fecere gli AC/DC a conquistare ildel? Per capire l’impatto, anche emotivo, che gli AC/DC ...

borghi_claudio : @Comemigirano @luca_ceo @sonolamadame1 @byoblu No, infatti sin da quando lo hanno fatto con Trump dico che è una fo… - capuanogio : ?? Da quando ha rilevato il #Milan il fondo #Elliott ha speso oltre 50 milioni in commissioni. Troppi per chi ha in… - borghi_claudio : @lameduck1960 No mi dispiace. Il mio lavoro è qui in Parlamento. Per incatenarsi davanti al quirinale o per invader… - riccardosanna14 : RT @borghi_claudio: @lameduck1960 No mi dispiace. Il mio lavoro è qui in Parlamento. Per incatenarsi davanti al quirinale o per invadere il… - elizap73 : RT @MNT60618179: Sapete quando si capisce che è il momento di capire che le guerre devono finire? E che il bene deve vincere sempre?..guard… -