Qualificazioni mondiali, l’Italia vince ancora: battuta anche la Lituania (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono tre, tutte di fila: l’Italia batte anche la Lituania e si porta a 9 punti, prima nel girone di qualificazione ai prossimi mondiali. Succede tutto nel finale: prima Sensi, poi Immobile fissano il risultato sul 2-0 finale. Così mancini può già sorridere: con 25 risultati utili consecutivi raggiunge Marcello Lippi in vetta a questa speciale classifica. Così il ct, al termine della gara, ha analizzato la vittoria ai microfoni della Rai: “Abbiamo cambiato tutti i giocatori, sapevamo che avremmo avuto difficoltà anche perché il campo era veramente difficile, non è stato nemmeno bagnato. Abbiamo avuto tante occasioni da gol, non siamo riuscite a concretizzarle tutte, ma sapevamo che sarebbe stato difficile. Va bene così, dopo la terza gara”. ancora: “Il bicchiere è mezzo pieno. La ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono tre, tutte di fila:battelae si porta a 9 punti, prima nel girone di qualificazione ai prossimi. Succede tutto nel finale: prima Sensi, poi Immobile fissano il risultato sul 2-0 finale. Così mancini può già sorridere: con 25 risultati utili consecutivi raggiunge Marcello Lippi in vetta a questa speciale classifica. Così il ct, al termine della gara, ha analizzato la vittoria ai microfoni della Rai: “Abbiamo cambiato tutti i giocatori, sapevamo che avremmo avuto difficoltàperché il campo era veramente difficile, non è stato nemmeno bagnato. Abbiamo avuto tante occasioni da gol, non siamo riuscite a concretizzarle tutte, ma sapevamo che sarebbe stato difficile. Va bene così, dopo la terza gara”.: “Il bicchiere è mezzo pieno. La ...

