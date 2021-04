Qualificazioni Mondiali, ecco il resoconto della terza giornata (Di giovedì 1 aprile 2021) Con le partite di ieri sera si è conclusa la terzagiornata delle Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022, con diverse sorprese e alcuni stop inaspettati. Ottima la prova degli azzurri di Mancini, che ieri si sono imposti per 2-0 sulla Lituania. ecco cosa è successo in questi due giorni di Qualificazioni. Tre successi in tre partite in questa pausa nazionali per l’Italia che, con il successo per 2-0 ottenuto a Vilnius, si conferma prima nel Gruppo C. Decisive le reti di Sensi e Immobile, in una partita che poteva diventare assai complicata. Negli altri Gironi spicca lo stop della Germania, che esce sconfitta contro la Macedonia sotto i colpi di Pandev ed Elmas. Largo successo per Olanda e Belgio, con tre punti anche per Portogallo, Inghilterra, Spagna e Francia. Si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Con le partite di ieri sera si è conclusa ladelleper Qatar 2022, con diverse sorprese e alcuni stop inaspettati. Ottima la prova degli azzurri di Mancini, che ieri si sono imposti per 2-0 sulla Lituania.cosa è successo in questi due giorni di. Tre successi in tre partite in questa pausa nazionali per l’Italia che, con il successo per 2-0 ottenuto a Vilnius, si conferma prima nel Gruppo C. Decisive le reti di Sensi e Immobile, in una partita che poteva diventare assai complicata. Negli altri Gironi spicca lo stopGermania, che esce sconfitta contro la Macedonia sotto i colpi di Pandev ed Elmas. Largo successo per Olanda e Belgio, con tre punti anche per Portogallo, Inghilterra, Spagna e Francia. Si ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? FORMAZIONE Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #LituaniaItalia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Sta… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? Tifosi #Azzurri ?? è il momento di cantare l’Inno d’Italia! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????… - De_Sand88 : RT @RaiSport: ? L'#Italia ???? vince anche in #Lituania Sblocca #Sensi a inizio ripresa, raddoppia #Immobile su rigore in pieno recupero New… - pianetagenoa : Prime pagine: qualificazioni Mondiali 2022, terza vittoria per l'Italia - -