Qualificazioni Mondiali 2022 | Germania ko con la Macedonia e la stampa critica | “Imbarazzante”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Laè tornata a perdere una gara diaie lo ha fatto nel peggiore dei modi: in casa e contro un avversario, ladi Goran Pandev ed Elmas, tutt’altro che proibitivo. Latedesca non l’ha presa affatto bene, rifilando pesanti critiche alla nazionale allenata dal ct Loew. ““, titola la “Bild”, “ridicolizzata” rincara la dose il “Die Welt”, “Una brutta sorpresa”, si legge su “Kicker”. La Mannschaft ha lasciato tutti esterrefatti nel paese. La “Bild” è stato il giornale più critico, parlando di “prestazione deplorevole” contro un avversario che è “65esimo nella classifica Fifa, con appena 4 calciatori che militano nei migliori campionati europei“. Una “vergogna storica“. Toccherà ai giocatori reagire dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali

Gli ascolti di mercoledì 31 marzo Come dicevamo, la sfida è stata vinta da Rai1 che ha ospitato la partita di calcio Lituania - Italia valevole per leaidi Calcio del 2022. ...Nel mirino ora c'è sempre l'Italia di Vicini, che detiene il record di minuti giocati consecutivi senza incassare gol tra(981, serie spezzata dal gol di Caniggia dell'...Tutti i dati della prima serata di mercoledì 31 marzo 2021. Vince la nazionale italiana con oltre 5 milioni di spettatori, che batte la seconda ...Sensi-Immobile, Italia vince anche in Lituania. L'Italia di Mancini sa solo vincere. Lo fa anche sul sintetico di Vilnius ...