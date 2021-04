Quali sono i segreti militari che l'ufficiale di Marina ha venduto alle spie russe (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Resta in carcere a Regina Coeli di Roma Walter Biot, l'ufficiale della Marina militare italiana arrestato per spionaggio dai carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. Il gip di Roma ha convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il capitano di fregata accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Respinta la richiesta degli arresti domiciliari per il proprio assistito del legale del militare, mentre il pm di Roma, Gianfederica Dito, aveva invece sollecitato la conferma della detenzione in carcere. Walter Biot davanti al gip di Roma si è avvalso della facoltà di non rispondere spiegando: "sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Resta in carcere a Regina Coeli di Roma Walter Biot, l'dellamilitare italiana arrestato per spionaggio dai carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. Il gip di Roma ha convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il capitano di fregata accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Respinta la richiesta degli arresti domiciliari per il proprio assistito del legale del militare, mentre il pm di Roma, Gianfederica Dito, aveva invece sollecitato la conferma della detenzione in carcere. Walter Biot davanti al gip di Roma si è avvalso della facoltà di non risponderegando: "frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la ...

NicolaPorro : Nel suo libro autocelebrativo, ritirato dalle librerie, il ministro #Speranza infila una frase rivelatoria. E spieg… - La7tv : #omnibus Nicola Fratoianni (SI) sul viaggio di Matteo #Renzi in #Bahrein: 'Come è possibile che uno vada al Gran Pr… - fattoquotidiano : Centosette miliardi di euro. È la scandalosa cifra accertata dell’evasione fiscale in Italia. Ma quanti sono esatta… - Stefanoeltorito : @sheva_gol @carlogubi Questo dice, ma non specifica, confermando almeno parzialmente il mio sospetto. ma sono oront… - zuccaro_sonia : RT @Poesiaitalia: “Ci sono anime sulle quali viene voglia di affacciarsi, come ad una finestra piena di sole.” Federico García Lorca https:… -