PSG | divorzio con Mbappé | con 120 150 milioni può salutare Parigi

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Alla fine tutte queste critiche stancano, soprattutto quando giochi in un club del tuo Paese e dai anche tutto per la tua Nazionale. Per chi gioca all’estero è diverso. Certo che tutto questo può incidere sul mio futuro, per me la cosa più importante è sentirmi bene dove mi trovo e divertirmi tutti i giorni”. Parole dure da parte di Kylianche, in vista della scadenza nel 2022, fanno immaginare tutto tranne che un rinnovo col PSG. L’enfant prodige ha così parlato in seguito alla vittoria dei Bleus in Bosnia. Secondo Le Parisien il clubno sarebbe stanco di aspettare il sì del classe ’98:difficilmente rinnoverà, cosa che porterò il PSG ad ascoltare le offerte, le quali arriveranno per una cifra che oscilla tra i 120 e i 150euro. Tra i club in pole ...