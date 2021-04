PS5 ha venduto 6,5 milioni di unità? (Di giovedì 1 aprile 2021) Chandrashekar Raju è il Senior Director Of Engineering di Sony e il suo profilo LinkedIn potrebbe aver svelato un dato interessante. Secondo quanto riportato dalla descrizione del suo lavoro, PlayStation 5 avrebbe venduto attualmente 6,5 milioni di unità. L'unico dato certo che abbiamo risale a febbraio di quest'anno, quando le informazioni condivise affermavano che nel 2020 le unità vendute si attestavano sui 4,5 milioni di unità. E' possibile quindi che in questo lasso di tempo Sony abbia venduto altre 2 milioni di PS5, ma attualmente non c'è certezza, dato che non c'è ancora ufficialità. Se ciò fosse vero, le previsioni di Sony per i primi 5 mesi del 2021 sarebbero in linea: la società infatti prevedeva di superare 7,5 milioni di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) Chandrashekar Raju è il Senior Director Of Engineering di Sony e il suo profilo LinkedIn potrebbe aver svelato un dato interessante. Secondo quanto riportato dalla descrizione del suo lavoro, PlayStation 5 avrebbeattualmente 6,5di. L'unico dato certo che abbiamo risale a febbraio di quest'anno, quando le informazioni condivise affermavano che nel 2020 levendute si attestavano sui 4,5di. E' possibile quindi che in questo lasso di tempo Sony abbiaaltre 2di PS5, ma attualmente non c'è certezza, dato che non c'è ancora ufficialità. Se ciò fosse vero, le previsioni di Sony per i primi 5 mesi del 2021 sarebbero in linea: la società infatti prevedeva di superare 7,5di ...

