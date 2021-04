Primo ponte sulla Napoli-Cancello, ma TAV di Afragola ancora isolata (Di giovedì 1 aprile 2021) A cinque anni dalla scomparsa della regina dell’architettura, Zaha Hadid, le riviste specializzate e non solo l’hanno ricordata citando i gioielli architettonici lasciati in eredità in giro per il mondo. Tra questi la sua prima opera postuma: la stazione TAV di Afragola che, inaugurata in pompa magna quasi quasi anni fa, avrebbe dovuto essere “La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) A cinque anni dalla scomparsa della regina dell’architettura, Zaha Hadid, le riviste specializzate e non solo l’hanno ricordata citando i gioielli architettonici lasciati in eredità in giro per il mondo. Tra questi la sua prima opera postuma: la stazione TAV diche, inaugurata in pompa magna quasi quasi anni fa, avrebbe dovuto essere “La L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

sole24ore : Napoli Bari, montato il primo ponte sulla linea ferroviaria ad Alta velocità - antoninorusso64 : RT @DonatoRobilotta: Qui politica. A quanti in Parlamento e in politica rivendicano la proposta del ponte sullo stretto di Messina vorrei r… - PugliaReporter : Un sogno che diventa realtà: - DonatoRobilotta : Qui politica. A quanti in Parlamento e in politica rivendicano la proposta del ponte sullo stretto di Messina vorre… - rossorubinoTV : 'Primo Vere', sei gallerie fiorentine promuovono i giovani artisti. A Firenze le gallerie Frittelli, Il Ponte, La P… -