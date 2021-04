Prima positivo al test rapido, poi negativo: Napoli in ansia per Zielinski, domani il verdetto (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPiotr Zielinski è risultato positivo a un tampone rapido al suo arrivo a Napoli ma negativo a un secondo tampone rapido. Il polacco si è quindi sottoposto al tampone molecolare che darà domani mattina il suo esito definitivo. Zielinski è atterrato oggi pomeriggio a Napoli dalle sue trasferte con la nazionale polacca ed è stato sottoposto a Capodichino a un test rapido risultato positivo. Zielinski è tornato a casa e ha avvisato il Napoli che lo ha sottoposto a un secondo test rapido, risultato negativo. A quel punto il centrocampista polacco è stato sottoposto dal club ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPiotrè risultatoa un tamponeal suo arrivo amaa un secondo tampone. Il polacco si è quindi sottoposto al tampone molecolare che daràmattina il suo esito definitivo.è atterrato oggi pomeriggio adalle sue trasferte con la nazionale polacca ed è stato sottoposto a Capodichino a unrisultatoè tornato a casa e ha avvisato ilche lo ha sottoposto a un secondo, risultato. A quel punto il centrocampista polacco è stato sottoposto dal club ...

Advertising

RealCosimino : pensateci, zielinski venne trovato positivo prima di Juve Napoli il 3 ottobre la storia si ripete? - anteprima24 : ** Prima positivo al test rapido, poi negativo: ##Napoli in ansia per #Zielinski, domani il verdetto **… - sportli26181512 : Napoli in ansia per Zielinski: prima positivo, poi negativo. Domani l’esito del molecolare: Napoli in ansia per Zie… - cubocubo : @RegLombardia Ma quindi io, che tampone di controllo sono risultato positivo, sono considerato tra i nuovi positivi… - CronacheMc : Il primo cittadino di Monte Cavallo contagiato: «Non posso fare altro che restare in isolamento, spero di tornare a… -