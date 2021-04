Presidente De Luca a Qualiano: “Immunizzare tutti i campani entro l’autunno” (Di giovedì 1 aprile 2021) In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo visita questa mattina del Presidente della Regione Vincenzo De Luca al centro Blunauti di Qualiano. De Luca a Qualiano Una struttura dell’asl Napoli 2 che accoglie ben 48 adolescenti con sindrome di autismo. Si tratta del primo centro completamente pubblico presente in campania e l’unico della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo visita questa mattina deldella Regione Vincenzo Deal cBlunauti di. DeUna struttura dell’asl Napoli 2 che accoglie ben 48 adolescenti con sindrome di autismo. Si tratta del primo ccompletamente pubblico presente ina e l’unico della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Antonio30649783 : @ilriformista @RaiPortaaPorta Caro presidente De Luca ora stai sbagliando. - Angi_tech : RT @lucarallo: Gabriele Ferrieri tra i 100 Under 30 di @ForbesItalia: il talento e la caparbietà di un giovane visionario Il dinamico Pres… - Angi_tech : RT @lucarallo: Gabriele Ferrieri tra i 100 Under 30 di @ForbesItalia: il talento e la caparbietà di un giovane visionario Il dinamico Pres… - lucarallo : Gabriele Ferrieri tra i 100 Under 30 di @ForbesItalia: il talento e la caparbietà di un giovane visionario Il dina… - lucarallo : Gabriele Ferrieri tra i 100 Under 30 di @ForbesItalia: il talento e la caparbietà di un giovane visionario Il dina… -