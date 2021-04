Premier League, Ancelotti punge: “Qui arbitri migliori, hanno meno pressioni che in Italia” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al The Athletic, affrontando diversi temi. Tra questi spicca quello degli arbitri, sul quale l’emiliano ex Milan non si nasconde: “In Premier League abbiamo gli arbitri migliori, anche perchè possono lavorare meglio e con meno pressioni rispetto a quelle che hanno gli arbitri in Spagna o Italia. Sicuramente da questo punto di vista si sta meglio che in Italia.” La nazionale azzurra però è molto ben vista da Ancelotti: “Per l’Europeo scommetterei sull’Italia, hanno giocato molto bene nelle qualificazioni e sono convinto che possa far bene”. Una ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Il tecnico dell’Everton Carloha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al The Athletic, affrontando diversi temi. Tra questi spicca quello degli, sul quale l’emiliano ex Milan non si nasconde: “Inabbiamo gli, anche perchè possono lavorare meglio e conrispetto a quelle chegliin Spagna o. Sicuramente da questo punto di vista si sta meglio che in.” La nazionale azzurra però è molto ben vista da: “Per l’Europeo scommetterei sull’giocato molto bene nelle qualificazioni e sono convinto che possa far bene”. Una ...

