Pozzuoli | la terra torna a tremare | nuova scossa nella notte

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ladi terremoto di natura bradisismica era stata preceduta da un’altra nel pomeriggio di ieri, con epicentro in mare trae Bacoli. Nelle ultime 24 ore nell’area flegrea sono state registrate due nuove scosse di terremoto di natura bradisismica. L’evento di maggiore intensità, 2,0 della scala Richter a profondità 3.822 metri, si è

Advertising

CronacaFlegrea : Trema la terra a Pozzuoli, registrata nella notte una scossa di terremoto - Pozzuoli21 : #pozzuoli #rioneterra #mac #confartigianato L’ACCUSA/ “Rione Terra e MAC: l’Amministrazione Figliolia prende in gir… - colors_needed : light purple, wistaria violet, terra pozzuoli, revolver - Pozzuoli21 : #pozzuoli #rioneterra Rione Terra nelle mani di un solo gestore privato, l’opposizione denuncia: “Alle nostre doman… - lasignoradellen : Il Golfo di Pozzuoli, circondato da morbide colline modellate nel corso dei millenni dall’attività vulcanica di que… -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli terra

L'ecento tellurico è stato di magnitudo 2 della scala Ritcher ed ha avuto epicentro a largo del golfo di, ad una profondità di circa 4 chilometri. La scossa e poi il boato, sciame sismico ......residenti della zona di via Napoli e del litorale e della parte bassa della cittadina die ... Il sollevamento registrato alla stazione GPS di RITE del Rioneè di circa 72 centimetri da ...Seconda scossa di terremoto in poche ore tra Bacoli e Pozzuoli. Questa notte, all'1,10, sono entrati di nuovo in funzione i ...L'evento tellurico è stato di magnitudo 2 della scala Ritcher con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di circa ... Il sollevamento registrato alla stazione GPS di RITE del Rione Terra è ...