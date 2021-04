Posti letto fasulli e pochi medici. Così è tornata l'emergenza Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) Giuseppe De Lorenzo La verità sulle terapie intensive: "I letti sono di meno". Saturazione oltre il 45%. L'allarme : "Mancano 4mila rianimatori" Fai presto a dire: “Migliaia di terapie intensive in più”. Perché a ben vedere il grande buco dell’emergenza Covid, cioè l’assenza di Posti in rianimazione, non è stato ancora coperto a un anno di distanza dall’inizio della pandemia. Ad oggi il 40% dei Posti letto in terapia intensiva sono occupati da pazienti Covid quando il decreto dell’aprile del 2020 aveva fissato dieci punti sotto, al 30%, la soglia di allerta. Siamo insomma fuori con l’accuso, direbbero alcuni, e non da poco: ormai dall’8 marzo il dato non fa che crescere. Ma se l'emergenza è tornata la colpa non è tanto, o non solo, di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Giuseppe De Lorenzo La verità sulle terapie intensive: "I letti sono di meno". Saturazione oltre il 45%. L'allarme : "Mancano 4mila rianimatori" Fai presto a dire: “Migliaia di terapie intensive in più”. Perché a ben vedere il grande buco dell’, cioè l’assenza diin rianimazione, non è stato ancora coperto a un anno di distanza dall’inizio della pandemia. Ad oggi il 40% deiin terapia intensiva sono occupati da pazientiquando il decreto dell’aprile del 2020 aveva fissato dieci punti sotto, al 30%, la soglia di allerta. Siamo insomma fuori con l’accuso, direbbero alcuni, e non da poco: ormai dall’8 marzo il dato non fa che crescere. Ma se l'la colpa non è tanto, o non solo, di ...

