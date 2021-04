Poste Italiane con PharMap per la consegna a domicilio dei medicinali (Di giovedì 1 aprile 2021) Il servizio operativo in 42 città, verrà presto esteso a 1.000 località. Coinvolgerà a regime circa 5000 farmacie e 25 milioni di utenti in tutta ... Leggi su today (Di giovedì 1 aprile 2021) Il servizio operativo in 42 città, verrà presto esteso a 1.000 località. Coinvolgerà a regime circa 5000 farmacie e 25 milioni di utenti in tutta ...

Advertising

Maxdero : #vaccini la visita del generale #Figliuolo archivia il fallimentare modello Lombardia, per lasciare spazio al model… - ShooterHatesYou : Che bomba Poste Italiane che ogni volta che uno di noi va all'ufficio postale a spedire delle lettere si deve subir… - ___luz_____ : RT @stvygwId: MA PERCHÉ LA BH SI È TRASFORMATA IN POSTE ITALIANE ?? - ritaskuskura : RT @stvygwId: MA PERCHÉ LA BH SI È TRASFORMATA IN POSTE ITALIANE ?? - ILiveSoILove___ : RT @stvygwId: MA PERCHÉ LA BH SI È TRASFORMATA IN POSTE ITALIANE ?? -