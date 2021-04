Porto di Salerno, tutti negativi al Covid i 32 migranti arrivati ieri (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono tutti negativi al Covid-19, come confermato dai tamponi effettuati immediatamente dopo l’arrivo a Salerno, i 32 migranti di origine iraniana e turca, giunti nella tarda serata di ieri a bordo della nave “Rachel Borchard” che dopo le 22:30 ha attaccato al Porto di Salerno. Si tratta di 24 uomini e 8 presunti minori sui quali sono ancora in corso le procedure di identificazione con le operazioni di fotosegnalamento e trasferimento al centro di accoglienza di Eboli. Sul posto la polizia di Frontiera ed i mezzi di soccorso. I migranti non sono stati fatti sbarcare fin quando non è giunto l’esito dei tamponi effettuati immediatamente dopo il loro arrivo nel posto commerciale di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sonoal-19, come confermato dai tamponi effettuati immediatamente dopo l’arrivo a, i 32di origine iraniana e turca, giunti nella tarda serata dia bordo della nave “Rachel Borchard” che dopo le 22:30 ha attaccato aldi. Si tratta di 24 uomini e 8 presunti minori sui quali sono ancora in corso le procedure di identificazione con le operazioni di fotosegnalamento e trasferimento al centro di accoglienza di Eboli. Sul posto la polizia di Frontiera ed i mezzi di soccorso. Inon sono stati fatti sbarcare fin quando non è giunto l’esito dei tamponi effettuati immediatamente dopo il loro arrivo nel posto commerciale di ...

