Portantino dell’ASP di Enna violenta paziente fragile e disabil (Di giovedì 1 aprile 2021) Un Portantino dell’ASP di Enna è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale e tentata violenza privata. L’uomo avrebbe abusato di una giovane paziente fragile, e non solo: l’avrebbe poi costretta con la minaccia a ritrattare sulla versione dei fatti. L’accusa scrive: “L’indagato, approfittando delle condizioni di vulnerabilità della vittima e della sua posizione ha abusato di lei e ha anche tentato, con la minaccia, di costringerla a ritrattare”. Tutto è partito dalla denuncia di alcuni medici del reparto, che nel confronto del reo nutrivano dei sospetti. Sospetti poi effettivamente confermati, cui è stato dato riscontro. Gli investigatori e gli inquirenti hanno infatti sentito la ragazza e chiuso trovando “riscontri oggettivi” al suo racconto. Solo qualche mese fa, ad ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Undiè stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale e tentata violenza privata. L’uomo avrebbe abusato di una giovane, e non solo: l’avrebbe poi costretta con la minaccia a ritrattare sulla versione dei fatti. L’accusa scrive: “L’indagato, approfittando delle condizioni di vulnerabilità della vittima e della sua posizione ha abusato di lei e ha anche tentato, con la minaccia, di costringerla a ritrattare”. Tutto è partito dalla denuncia di alcuni medici del reparto, che nel confronto del reo nutrivano dei sospetti. Sospetti poi effettivamente confermati, cui è stato dato riscontro. Gli investigatori e gli inquirenti hanno infatti sentito la ragazza e chiuso trovando “riscontri oggettivi” al suo racconto. Solo qualche mese fa, ad ...

