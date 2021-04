Pordenone | ha una telecamera nella mascherina per superare l’esame della patente | denunciato

(Di giovedì 1 aprile 2021) Aun cittadino senegalese è statoper truffa per aver tenuto, duranteteorico, all’internoFfp2 unanascosta. L’uomo riprendeva le domande e un complice dall’esterno gli suggeriva le risposte con la vibrazione del telefonino: una per le risposte vere, due per quelle false. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...B condotta in sinergia tra la Polizia Stradale e Uffici della Motorizzazione Civile di. I ... adottandopostura innaturale, come a voler nascondere qualche cosa. Attesa la fine della prova ...Si è presentato alla Motorizzazione diper sostenere l'esame della patente B conmascherina FFP2 in cui era stata collocatamicrotelecamera. Gli agenti della Polizia stradale di, fingendosi esaminatori, hanno ...Continua senza sosta l'attività di monitoraggio e verifica della regolarità delle procedure d'esame di teoria per il conseguimento della patente di ...