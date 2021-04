Ponte della Magliana sabato riapre al traffico (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Prevista per sabato 3 aprile alle ore 6 la riapertura al traffico del Ponte della Magliana nella carreggiata in direzione di Roma centro dopo il completamento della terza ed ultima fase dei lavori di riqualificazione. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Roma. In fase conclusiva gli interventi sulla sede stradale, sui giunti di dilatazione e la segnaletica, coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici. Completate nelle settimane scorse le operazioni sulla parte strutturale del Ponte, sostituite tutte le barriere di sicurezza, riqualificata la rete idraulica con l’impermeabilizzazione della struttura. I lavori hanno rispettato il cronoprogramma iniziale, coordinato dal Dipartimento Simu di Roma Capitale, ed eseguiti appositamente in un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Prevista per3 aprile alle ore 6 la riapertura aldelnella carreggiata in direzione di Roma centro dopo il completamentoterza ed ultima fase dei lavori di riqualificazione. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Roma. In fase conclusiva gli interventi sulla sede stradale, sui giunti di dilatazione e la segnaletica, coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici. Completate nelle settimane scorse le operazioni sulla parte strutturale del, sostituite tutte le barriere di sicurezza, riqualificata la rete idraulica con l’impermeabilizzazionestruttura. I lavori hanno rispettato il cronoprogramma iniziale, coordinato dal Dipartimento Simu di Roma Capitale, ed eseguiti appositamente in un ...

