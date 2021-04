Polizia | Scalfarotto | ‘da 40 anni al fianco di ogni italiano’

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Ladi Stato, per come la viviamo oggi, ovvero come una comunità di donne e uomini al servizio dei cittadini, impegnati costantemente nella sicurezza e nella tutela della cosa pubblica, compie 40”. Così il sottosegretario all’Interno, Ivan.“Grazie ad una illuminata riforma la forza diha acquistato una maturità ed una portata tale da farne un pilastro del nostro vivere civile: sono questi servitori dello Stato chegiorno con dedizione ed empatia democratica, come ha ben detto il presidente Mattarella, ci rendono orgogliosi di essere italiani”. L'articolo CalcioWeb.

... grazie al lavoro prezioso che le forze di polizia e gli inquirenti svolgono senza sosta nella lotta alla mafia', così in una nota il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto. Questa la risposta dell'onorevole Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato per l'Interno: "Signor ... Mi preme rilevare che sul fenomeno in questione è costante l'attenzione delle Forze di polizia, ..."