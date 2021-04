Polizia: Borghi, '40 anni di legge che cambiò in meglio il Paese' (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Ricorre oggi il 40/mo anniversario della legge 121, che smilitarizzò il Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza e istituì la Polizia di Stato, la prima forza di Polizia civile a competenza generale. Fu un ridisegno del sistema di pubblica sicurezza, che ancora oggi viene portata ad esempio, che fu generato da un'auto-organizzazione interna che garantì i diritti agli appartenenti del Corpo proponendo un nuovo modello di sicurezza. Insomma, fu una legge che cambiò, in meglio, il Paese". Lo afferma Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del Pd. "Per questo -aggiunge- oggi vogliamo mandare un pensiero al prefetto Carlo Mosca, recentemente scomparso e tra gli autori della norma, ed esprimere a nome del Partito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Ricorre oggi il 40/moversario della121, che smilitarizzò il Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza e istituì ladi Stato, la prima forza dicivile a competenza generale. Fu un ridisegno del sistema di pubblica sicurezza, che ancora oggi viene portata ad esempio, che fu generato da un'auto-organizzazione interna che garantì i diritti agli appartenenti del Corpo proponendo un nuovo modello di sicurezza. Insomma, fu unache, in, il". Lo afferma Enrico, responsabile Sicurezza del Pd. "Per questo -aggiunge- oggi vogliamo mandare un pensiero al prefetto Carlo Mosca, recentemente scomparso e tra gli autori della norma, ed esprimere a nome del Partito ...

