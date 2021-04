Platinette senza filtri contro le adozioni gay | “Utero non è un forno”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Al Maurizio Costanzo Show si è consumato lo stra una faccia nota della tv italiana,(all’anagrafe Mauro Coruzzi) è il “nuovo” Tommaso Zorzi, ex concorrente del Gf e opinionista all’Isola dei Famosi, dichiaratamente gay entrambi ma su posizioni molto diverse per ciò che riguardagay ein affitto. Zorzi promette le “sberle” a, ma … Dato che nei momenti trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip il giovane Zorzi aveva espresso la sua volontà di dare “due sberle” aper cvia delle sue posizionila comunità Lgbt che la drag queen taccia di “eccessivo vittimismo”, nello studio del popolare talk showha chiesto conto delle sue opinioni (e “minacce”) al ragazzo. “A ...

Il primo ad iniziare a parlare è statoche,peli sulla lingua, è andato dritto al punto e ha detto a Zorsi : "Al contrario di quello che può pensare Tommaso, se io non rappresento ...Ieri sera, quindi,ha subito affrontato a muso duro l'influencer chiedendogli se ha ... che questa sera tornerà all' Isola dei Famosi 2021 come opinionista, è rimastoparole e ha ...“Il più perfido mai apparso in tv“, Platinette aveva definito così Tommaso Zorzi nei ... di voto aperto ai sedicenni e del remix virale “Genitore 1, genitore 2”, senza battere ciglio quando il ...Il faccia a faccia al Maurizio Costanzo Show sfocia nello scontro. Nella puntata del 31 marzo dello storico programma in onda su Canale 5 è ...