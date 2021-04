Platinette attacca Tommaso Zorzi al Costanzo Show, il faccia a faccia tanto atteso – VIDEO (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la mancata domanda sulla legge Zan a Giorgia Meloni, che ha creato scompiglio in rete, anche ieri sera Tommaso Zorzi è stato tra i protagonisti de Il Maurizio Costanzo Show, ricevendo un attacco fin troppo veemente da parte di Mauro Coruzzi in arte Platinette. Tommaso Zorzi attaccato da Mauro Coruzzi A differenza di quello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la mancata domanda sulla legge Zan a Giorgia Meloni, che ha creato scompiglio in rete, anche ieri seraè stato tra i protagonisti de Il Maurizio, ricevendo un attacco fin troppo veemente da parte di Mauro Coruzzi in arteto da Mauro Coruzzi A differenza di quello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

