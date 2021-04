Piscine agonistiche: arriva il bando per la ripresa delle attività (Di giovedì 1 aprile 2021) È stato pubblicato dalla Regione Marche il bando, già annunciato, che concede contributi per sostenere la ripresa post Covid delle attività sportive nelle Piscine agonistiche. A disposizione ci sono ... Leggi su anconatoday (Di giovedì 1 aprile 2021) È stato pubblicato dalla Regione Marche il, già annunciato, che concede contributi per sostenere lapost Covidsportive nelle. A disposizione ci sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Piscine agonistiche Piscine agonistiche: arriva il bando per la ripresa delle attività È stato pubblicato dalla Regione Marche il bando, già annunciato, che concede contributi per sostenere la ripresa post Covid delle attività sportive nelle piscine agonistiche. A disposizione ci sono 250mila euro che potranno essere richiesti da enti pubblici, organizzazioni sportive affiliate al Coni e al Comitato paralimpico, da privati che gestiscono ...

