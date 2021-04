Pirelli | Equita consiglia “buy” all’indomani del piano industriale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il giorno dopo la presentazione delda parte digli analisti dino di comprare le azioni del Gruppo attivo nella produzione di pneumatici. L’ufficio studi quindi fissa a “buy” il giudizio e indica 11,50 euro il target price. Lo scenario in cui si muoveè “molto favorevole”, ha spiegato l’Ad Marco Tronchetti Provera, indicando che ilsi sviluppa in due fasi: la prima fase 2021-2022 caratterizzata da una elevata crescita del PIL mondiale, che riporteràsui livelli pre-Covod, la seconda fase 2023-2025 dominata da un ritorno del ruolo traino della Cina, dovesi concentrerà sul segmento high value. Il titolosi muove con prudenza e ...