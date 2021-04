Phisikk du role – Il male non è il Gruppo misto È la fine del partito

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tira un’aria strana nella politica nazionale, inabilitata dallo stallo del Covid o portatrice di inabilitazione perpetua, coperta questa volta dal generoso alibi pandemico. In un inusitato happening unitario-nazionale, andando alla ricerca di argomenti coesivi, capita, infatti, che qualche leader si imbatta nel mal comune della frantumazione della forma-e pensi di risolverla astutamente. Così si celebra una storica convergenza tra Pd e Fratelli d’Italia per l’abolizione, o giù di lì, delin Parlamento, come rimedio allo zero appeal dei partiti al cospetto dei propri parlamentari. L’intesa è di far girare la voce per incontrare nuove adesioni al compimento dell’impresa. Intanto la cosa viene lanciata con ammiccamenti sornioni ad un popolo che si presume esultante per la possibile rimozione dell’orrore istituzionale ...