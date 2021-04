P&G: “Vogliamo essere riconosciuti come azienda responsabile” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Vogliamo essere riconosciuti come un’azienda governata in modo responsabile, che opera secondo princìpi etici, sostiene buone cause, protegge l’ecosistema e offre un ambiente di lavoro in cui dipendenti possano sviluppare il proprio potenziale”. Così Paolo Grue, presidente e amministratore delegato P&G Italia, in occasione della presentazione di oggi del report “P&G Italia: Storie di Cittadinanza d’Impresa 2020”. “È per questo – spiega – che abbiamo intensificato i nostri sforzi per aiutare le persone e le comunità ad affrontare le nuove sfide poste dalla pandemia di Covid-19, insieme a quelle gravose della disuguaglianza e del cambiamento climatico. Sforzi che intensificheremo ulteriormente quest’anno con ‘P&G per l’Italia’, il programma di cittadinanza d’impresa con ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) “un’governata in modo, che opera secondo princìpi etici, sostiene buone cause, protegge l’ecosistema e offre un ambiente di lavoro in cui dipendenti possano sviluppare il proprio potenziale”. Così Paolo Grue, presidente e amministratore delegato P&G Italia, in occasione della presentazione di oggi del report “P&G Italia: Storie di Cittadinanza d’Impresa 2020”. “È per questo – spiega – che abbiamo intensificato i nostri sforzi per aiutare le persone e le comunità ad affrontare le nuove sfide poste dalla pandemia di Covid-19, insieme a quelle gravose della disuguaglianza e del cambiamento climatico. Sforzi che intensificheremo ulteriormente quest’anno con ‘P&G per l’Italia’, il programma di cittadinanza d’impresa con ...

