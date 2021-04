Peugeot 308 - La versione elettrica è attesa nel 2023 (Di giovedì 1 aprile 2021) L'offerta di auto elettriche del gruppo Stellantis potrebbe presto allargarsi. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Automotive News, infatti, la Peugeot starebbe lavorando alla versione a batteria della nuova 308, che dovrebbe debuttare nel 2023. In arrivo anche l'Opel Astra. Stando alle fonti, la variante elettrica della francese di segmento C dovrebbe porsi in diretta competizione con la Volkswagen ID.3. Non solo: il pianale alla base della cinque porte, una versione evoluta della piattaforma Emp2, caratterizzerà anche la nuova generazione della Opel Astra, il cui debutto è previsto entro la fine dell'anno. Quest'ultima, a differenza della cugina con il marchio del Leone, potrebbe essere annunciata sin da subito in tutte le varianti, incluse quelle ibride plug-in e totalmente elettriche, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 aprile 2021) L'offerta di auto elettriche del gruppo Stellantis potrebbe presto allargarsi. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Automotive News, infatti, lastarebbe lavorando allaa batteria della nuova 308, che dovrebbe debuttare nel. In arrivo anche l'Opel Astra. Stando alle fonti, la variantedella francese di segmento C dovrebbe porsi in diretta competizione con la Volkswagen ID.3. Non solo: il pianale alla base della cinque porte, unaevoluta della piattaforma Emp2, caratterizzerà anche la nuova generazione della Opel Astra, il cui debutto è previsto entro la fine dell'anno. Quest'ultima, a differenza della cugina con il marchio del Leone, potrebbe essere annunciata sin da subito in tutte le varianti, incluse quelle ibride plug-in e totalmente elettriche, ...

Advertising

frankrai96 : Nuova Peugeot 308, la versione elettrica arriverà nel 2023 - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Peugeot308: tutte le caratteristiche in un video, con le spiegazioni di chi l'ha realizzata - motorionline : #Peugeot308: tutte le caratteristiche in un video, con le spiegazioni di chi l'ha realizzata… - ClubAlfaIt : #Peugeot 308 Cabrio: ecco come sarebbe la versione scoperta - Affaritaliani : Nuova PEUGEOT 308 viene raccontata attraverso un video. -

Ultime Notizie dalla rete : Peugeot 308 Nuova Opel Astra: ecco tutto quello che sappiamo Basato sulla piattaforma francese EMP2, condivide i motori con le nuove Peugeot 308 e DS 4 , una gamma completa come quella francese, con opzioni benzina, diesel e ibrida plug - in da 110 a 225 CV , ...

Peugeot 308 2021: la terza generazione raccontata da chi l'ha realizzata La nuova Peugeot 308 è stata presentata un paio di settimane fa ed arriverà nelle concessionarie, a partire dal prossimo mese di settembre. Aspettando di poterci mettere al volante della vettura del Leone, il ...

Nuova Peugeot 308: partita la produzione nello stabilimento di Mulhouse ClubAlfa.it La versione elettrica è attesa nel 2023 La cinque porte a batteria del Leone potrebbe essere anticipata dalla nuova Opel Astra, che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno anche in variante Ev ...

Nuova Peugeot 308, la versione elettrica arriverà nel 2023 3 La nuova Peugeot 308 ha debuttato da qualche settimana con motorizzazioni a benzina, diesel e ibride plug-in, ma si parla già delle future versioni. Una di queste è la variante completamente ...

Basato sulla piattaforma francese EMP2, condivide i motori con le nuovee DS 4 , una gamma completa come quella francese, con opzioni benzina, diesel e ibrida plug - in da 110 a 225 CV , ...La nuovaè stata presentata un paio di settimane fa ed arriverà nelle concessionarie, a partire dal prossimo mese di settembre. Aspettando di poterci mettere al volante della vettura del Leone, il ...La cinque porte a batteria del Leone potrebbe essere anticipata dalla nuova Opel Astra, che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno anche in variante Ev ...3 La nuova Peugeot 308 ha debuttato da qualche settimana con motorizzazioni a benzina, diesel e ibride plug-in, ma si parla già delle future versioni. Una di queste è la variante completamente ...