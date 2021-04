Pesce d’Aprile: perché si chiama così e perché si fanno gli scherzi (Di giovedì 1 aprile 2021) Primo aprile, una data da sempre legata all’usanza di fare degli scherzi. È il cosiddetto Pesce d’Aprile, o anche April Fool’s Day o Pescado de Abril, una sorta di festa presente in tantissime parti del mondo. Dalla Germania al Portogallo, dalla Francia alla Gran Bretagna, fino agli Stati Uniti, all’India e al Giappone: in ogni angolo esiste l’usanza, nel primo giorno di aprile, di tirare uno scherzetto a qualche malcapitato. Ma perché si dice “Pesce d’Aprile”? E da dove nasce questa tradizione? Del Pesce d’Aprile in realtà non ci sarebbe una origine chiara e precisa. La denominazione farebbe subito pensare al modo in cui i pesci abboccano all’amo, uguale al modo in cui la “vittima” abbocca suo malgrado a una burla. In realtà, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Primo aprile, una data da sempre legata all’usanza di fare degli. È il cosiddetto, o anche April Fool’s Day o Pescado de Abril, una sorta di festa presente in tantissime parti del mondo. Dalla Germania al Portogallo, dalla Francia alla Gran Bretagna, fino agli Stati Uniti, all’India e al Giappone: in ogni angolo esiste l’usanza, nel primo giorno di aprile, di tirare uno scherzetto a qualche malcapitato. Masi dice “”? E da dove nasce questa tradizione? Delin realtà non ci sarebbe una origine chiara e precisa. La denominazione farebbe subito pensare al modo in cui i pesci abboccano all’amo, uguale al modo in cui la “vittima” abbocca suo malgrado a una burla. In realtà, ...

