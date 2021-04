Pesce d’Aprile, perché è la festa degli scherzi: origine e tradizione (Di giovedì 1 aprile 2021) Il primo giorno d’Aprile si celebra il Pesce d’Aprile, una giornata intera dedica agli scherzi fra amici, colleghi e parenti; curioso scoprire che le origini di questa tradizione sono piuttosto antiche. Si tratta di un’usanza diffusa in tutto il mondo; e benché sulla sua storia esistono diverse teorie, la più accreditata ne segna l’inizio intorno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 aprile 2021) Il primo giornosi celebra il, una giornata intera dedica aglifra amici, colleghi e parenti; curioso scoprire che le origini di questasono piuttosto antiche. Si tratta di un’usanza diffusa in tutto il mondo; e benché sulla sua storia esistono diverse teorie, la più accreditata ne segna l’inizio intorno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

