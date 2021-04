Pesce d’aprile | le origini del giorno degli scherzi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi è il, giornata, che quest’anno ricade in piena pandemia di Covid e nella Settimana Santa. Sebbene alla vigilia del Venerdì Santo,in cui si celebra la passione e la morte di Cristo, per i fedeli sia difficile sbizzarrirsi con gli, ledella tradizione delsecondo molti risalirebbero alla storia della Chiesa cattolica. Una delle teorie più remote, infatti, riguarda il beato Bertrando di San Genesio, patriarca di Aquileia dal 1334 al 1350, il quale avrebbe liberato miracolosamente un papa soffocato in gola da una spina di. Il pontefice grato a Bertrando, avrebbe così decretato il divieto di mangiareil 1° aprile. Ma c’è ...