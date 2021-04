Pesce d’Aprile: il giorno che ha “depenalizzato” gli scherzi (Di giovedì 1 aprile 2021) Per un giorno all’anno è assolutamente vietato prendersi troppo sul serio: Origini e Teorie sul Pesce d’Aprile La mattina del Primo Aprile di ogni anno, ciascuno di noi si sveglia sapendo che passerà la giornata a dribblare le potenziali burle di amici, colleghi, fidanzati o compagni di lavoro: è il Pesce d’Aprile, l’unico giorno all’anno in cui è severamente vietato prendersi troppo sul serio. Ma quali sono le origini di questa festa laica? Gli storiografi più zelanti ci spingono addirittura a guardare nell’Antica Roma: qui, il 25 Marzo di ogni anno, si tenevano i cosiddetti Hilaria, festività dedicate all’arrivo della primavera, in suffragio alla Dea Cibele, madre di tutte le creature dell’Olimpo: proprio come oggi, anche allora era lecito ogni tipo di scherzo bonario, che ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) Per unall’anno è assolutamente vietato prendersi troppo sul serio: Origini e Teorie sulLa mattina del Primo Aprile di ogni anno, ciascuno di noi si sveglia sapendo che passerà la giornata a dribblare le potenziali burle di amici, colleghi, fidanzati o compagni di lavoro: è il, l’unicoall’anno in cui è severamente vietato prendersi troppo sul serio. Ma quali sono le origini di questa festa laica? Gli storiografi più zelanti ci spingono addirittura a guardare nell’Antica Roma: qui, il 25 Marzo di ogni anno, si tenevano i cosiddetti Hilaria, festività dedicate all’arrivo della primavera, in suffragio alla Dea Cibele, madre di tutte le creature dell’Olimpo: proprio come oggi, anche allora era lecito ogni tipo di scherzo bonario, che ...

