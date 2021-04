Pesce d’Aprile del Renate: annuncia l’acquisto di Diego Costa con tanto di foto (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Renate la prossima squadra di Diego Costa, per puntare alla promozione fino alla Serie A. Un sogno che, chiaramente, resterà tale. Curioso il Pesce d’Aprile del Renate Calcio ai propri tifosi, che hanno deciso di pubblicare un post sui propri canali social condividendo una foto, chiaro fotomontaggio anche se ben realizzato, con la stretta di mano tra il mister dei brianzoli Aimo Diana, correlato da un annuncio in pieno stile calciomercato: “A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver perfezionato il tesseramento del fuoriclasse spagnolo Diego da Silva Costa, meglio conosciuto come Diego Costa. Svincolatosi a fine gennaio dall’Atletico Madrid, 32 anni e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Illa prossima squadra di, per puntare alla promozione fino alla Serie A. Un sogno che, chiaramente, resterà tale. Curioso ildelCalcio ai propri tifosi, che hanno deciso di pubblicare un post sui propri canali social condividendo una, chiaromontaggio anche se ben realizzato, con la stretta di mano tra il mister dei brianzoli Aimo Diana, correlato da un annuncio in pieno stile calciomercato: “A.C.1947 Srl, in data odierna comunica di aver perfezionato il tesseramento del fuoriclasse spagnoloda Silva, meglio conosciuto come. Svincolatosi a fine gennaio dall’Atletico Madrid, 32 anni e ...

