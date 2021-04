Perché Giletti e Scalfari sono finiti nel rapporto del Dipartimento di Stato sui diritti umani (Di giovedì 1 aprile 2021) Il report annuale del Dipartimento di Stato statunitense sulla tutela dei diritti umani si occupa dell’anchorman Massimo Giletti e di Repubblica. La vicenda citata parte da una segnalazione di Reporter senza frontiere su giornalisti esposti a minacce da parte di organizzazioni criminali. Il 14 luglio 2020, Repubblica ha pubblicato le trascrizioni delle conversazioni dei boss della criminalità organizzata descrivendo il presentatore televisivo come “un fastidio”. Le minacce rivolte al giornalista – che hanno portato alla decisione di metterlo sotto scorta – erano state avanzata dal boss mafioso Filippo Graviano, intercettato in carcere, dopo l’uscita dalla detenzione di 300 malavitosi collegati a Cosa Nostra per l’emergenza coronavirus: nel mirino, in particolare, la puntata del 10 maggio di “Non è ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 aprile 2021) Il report annuale deldistatunitense sulla tutela deisi occupa dell’anchorman Massimoe di Repubblica. La vicenda citata parte da una segnalazione di Reporter senza frontiere su giornalisti esposti a minacce da parte di organizzazioni criminali. Il 14 luglio 2020, Repubblica ha pubblicato le trascrizioni delle conversazioni dei boss della criminalità organizzata descrivendo il presentatore televisivo come “un fastidio”. Le minacce rivolte al giornalista – che hanno portato alla decisione di metterlo sotto scorta – erano state avanzata dal boss mafioso Filippo Graviano, intercettato in carcere, dopo l’uscita dalla detenzione di 300 malavitosi collegati a Cosa Nostra per l’emergenza coronavirus: nel mirino, in particolare, la puntata del 10 maggio di “Non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Giletti Caso Scanzi, il giornalista sospeso da CartaBianca Evaristo Giglio , direttore sanitario di Arezzo e intervistato dal programma condotto da Massimo Giletti, ha spiegato che Andrea Scanzi ' prima non era mai stato preso in considerazione, perché per ...

Milan: "Da Tresivio hanno mandato mamma a 120 km per vaccinarsi" Lo ha raccontato alla trasmissione di La7 "Non è l'arena", condotta da Massimo Giletti , Alessandro Milan , scrittore e giornalista di Radio 24. Sua mamma da qualche anno vive in ...è presentato perché ...

