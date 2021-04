Perché dopo il caso dell’ufficiale spia il rapporto tra Italia e Russia è in crisi (nonostante Lega e M5s) (Di giovedì 1 aprile 2021) Un ufficiale della Marina Militare Italiana, Walter Biot, è stato arrestato a Roma per aver passato documenti riservati a un ufficiale delle forze armate russe. L’operazione è stata condotta dal Ros dei Carabinieri, dopo circa un anno di indagini insieme all’Aisi, il servizio di intelligence interna, e allo Stato Maggiore della Difesa. Un’operazione che ha il sapore della spy story: documenti trafugati da archivi protetti, drammi personali che portano a tradire il proprio giuramento al Paese, bustarelle, appuntamenti furtivi in luoghi anonimi, pedinamenti, microspie, arresti sensazionali e conseguenze diplomatiche. La storia però è reale. dopo l’arresto il ministero degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo a Roma e ha notificato l’immediata espulsione di due funzionari, già in volo verso Mosca: Alexey Nemudrov, addetto ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Un ufficiale della Marina Militarena, Walter Biot, è stato arrestato a Roma per aver passato documenti riservati a un ufficiale delle forze armate russe. L’operazione è stata condotta dal Ros dei Carabinieri,circa un anno di indagini insieme all’Aisi, il servizio di intelligence interna, e allo Stato Maggiore della Difesa. Un’operazione che ha il sapore della spy story: documenti trafugati da archivi protetti, drammi personali che portano a tradire il proprio giuramento al Paese, bustarelle, appuntamenti furtivi in luoghi anonimi, pedinamenti, microspie, arresti sensazionali e conseguenze diplomatiche. La storia però è reale.l’arresto il ministero degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo a Roma e ha notificato l’immediata espulsione di due funzionari, già in volo verso Mosca: Alexey Nemudrov, addetto ...

