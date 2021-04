Per il suo biglietto augurale di Pasqua il Papa sceglie la scultura simbolo dell’Aula Paolo VI (Di giovedì 1 aprile 2021) Per la seconda Pasqua segnata dalla pandemia Papa Francesco ha scelto un’immagine molto eloquente per il suo tradizionale biglietto augurale. Si tratta della celebre e maestosa scultura del Cristo risorto, “Resurrezione”, realizzata da Pericle Fazzini nel 1977 che domina l’Aula Paolo VI in Vaticano. È significativo che, proprio nel periodo in cui le udienze del Papa, in particolare quelle generali del mercoledì, sono chiuse ai fedeli per evitare il contagio del Coronavirus, sia stato scelto da Bergoglio uno dei più famosi e riconoscibili simboli che caratterizzano l’abbraccio dei Papi con la gente che proviene da ogni parte del mondo. Una scelta per nulla casuale perché proprio nel 2021 ricorrono i cinquant’anni dall’inaugurazione dell’Aula ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Per la secondasegnata dalla pandemiaFrancesco ha scelto un’immagine molto eloquente per il suo tradizionale. Si tratta della celebre e maestosadel Cristo risorto, “Resurrezione”, realizzata da Pericle Fazzini nel 1977 che domina l’AulaVI in Vaticano. È significativo che, proprio nel periodo in cui le udienze del, in particolare quelle generali del mercoledì, sono chiuse ai fedeli per evitare il contagio del Coronavirus, sia stato scelto da Bergoglio uno dei più famosi e riconoscibili simboli che caratterizzano l’abbraccio dei Papi con la gente che proviene da ogni parte del mondo. Una scelta per nulla casuale perché proprio nel 2021 ricorrono i cinquant’anni dall’inaugurazione...

