Pensioni ultime notizie | sì alle ipotesi quota 41 e quota 102 Il meccanismo

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il tema della riforma dell’intero sistemastico è oggi sentito come mai in passato: tra i tanti obiettivi prioritari dell’Esecutivo Draghi trova dunque spazio anche questo, in considerazione anche dei frequenti rinvii della riforma previdenziale negli anni precedenti. Ora la necessità di rivedere tutto il sistema è tornata prepotentemente alla ribalta, sebbene le modalità con cui attuare – finalmente – la riforma dellenon sono ancora chiare del tutto. Leci dicono infatti che sono più d’una ledi riforma, circolanti negli ultimi mesi: i sindacati, tra gli altri, hanno preso parola e hanno proposto il loro piano per archiviare100, ossia quell’anticipo ...