Pensioni | le opzioni flessibili disponibili fino al 31 dicembre 2021 per non dover attendere i 67 anni

(Di giovedì 1 aprile 2021) Leanticipate restano in stallo, visto che la riforma del settore sembra destinata a essere nuovamente procrastinata. Dal governo si è espressa nelle scorse settimane la ferma volontà di dare precedenza al settore del lavoro e del welfare. Gli effetti diretti della pandemia sono stati pesantissimi e le implicazioni per le procedure assistenziali ordinarie e straordinarie hanno posto in secondo piano l’atteso intervento sul settorestico. Nonostante ciò, resta evidente la necessità di arrivare a nuove forme dità entro il prossimo 31. La scadenza della quota 100 rischia di ripristinare la rigidità dei requisiti decisi con la legge Fornero. Questi ultimi prevedono l’accesso alla pensione a partire dai 62di età e con almeno 20 ...

Non si vuole rinunciare a una delle due? Benissimo, si dovrà rinunciare alla possibilità di ... nessuno ci pagherà le). Ma, attenzione, i sussidi possono consentire alla giovane madre ...Riforma: Quota 41 e Quota 102 Partendo da Quota 41 , al momento l'ipotesi più quotata e " ... "l'ipotesi più realistica è che, insieme a Quota 100, anche le altre dueabbiano ormai ...Pensioni: spettano tredici o quattordici mensilità ogni anno ... molto dipenderà dalla data in cui sono stati maturati i requisiti e dall’opzione alla quale si accede. Ma dall’anno successivo le ...Roma - La legge Fornero di riforma delle pensioni, in “combinazione” con gli incrementi periodici basati sull’aspettativa di vita media, ha notevolmente inasprito i requisiti per l’uscita dal lavoro: ...