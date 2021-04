Pensionato ruba il cibo al supermercato di Vigevano per fame. I carabinieri gli pagano la spesa (Di giovedì 1 aprile 2021) Con la piccola pensione che percepisce, non riesce ad arrivare alla fine del mese. Così, preso dalla disperazione, un anziano di 75 anni che vive a Vigevano (Pavia), vedovo, si è recato in un supermercato della città ducale e dopo aver fatto la spesa ha oltrepassato le barriere delle casse omettendo il pagamento di alcuni generi alimentari di prima necessità, come carne, formaggio e verdura. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, chiamati per la segnalazione del furto. Ma una volta arrivati, i militari si sono resi conto della situazione di estrema indigenza in cui vive il Pensionato. I carabinieri, mossi a compassione, hanno provveduto personalmente a pagare la spesa al 75enne. Il responsabile del supermercato ha preso tempo prima di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Con la piccola pensione che percepisce, non riesce ad arrivare alla fine del mese. Così, preso dalla disperazione, un anziano di 75 anni che vive a(Pavia), vedovo, si è recato in undella città ducale e dopo aver fatto laha oltrepassato le barriere delle casse omettendo il pagamento di alcuni generi alimentari di prima necessità, come carne, formaggio e verdura. Sul posto sono subito intervenuti i, chiamati per la segnalazione del furto. Ma una volta arrivati, i militari si sono resi conto della situazione di estrema indigenza in cui vive il. I, mossi a compassione, hanno provveduto personalmente a pagare laal 75enne. Il responsabile delha preso tempo prima di ...

